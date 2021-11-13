آخر التطورات المتعلقة بأزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية.. عددهم ومصيرهم؟ (فيديوهات)

تظل أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس مع بولندا في طور التصاعد المستمر، حيث لا يزال آلاف الأشخاص الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين في الهواء الطلق وسط الأجواء الباردة.

وأفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية اليوم السبت بأن نحو 60 مهاجرا لا يزالون يتواجدون في الشريط الحدودي، بعد أن اجتازوا حدود بيلاروس مساء أمس عند معبر "بروزغي" وقضوا الليل أمام السياج الحدودي المقام في الأراضي البولندية، قرب معبر "كوزنيتسا".

ووفقا للوكالة، يهتف المهاجرون الذين جاؤوا غالبا من العراق: "ألمانيا! ألمانيا!"، وقال أحدهم إن حرس الحدود البولندي حاول طردهم من أراضي البلاد بالقوة.

ووثقت عدسة RT وضع هؤلاء المهاجرين في الجزء البولندي من الشريط الحدودي.

وصرح متحدث باسم حرس الحدود البيلاروسي للصحفيين أن نحو ألفي مهاجر لا يزالون عالقين في مخيم عشوائي أقيم عند حدود بيلاروس مع بولندا، مشددا على أنهم جميعا يرغبون في دخول الاتحاد الأوروبي، ولا يزال الوضع في المخيم معقدا.

في غضون ذلك، أصدر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو أمرا إلى العسكريين بإقامة مخيم مخصص لجمع المساعدات إلى المهاجرين، وسيجري في هذا المكان إطعام الأطفال وتوزيع المساعدات على المهاجرين.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه المهاجرون المرابطون عند الحدود أكثر فأكثر من نقص الغذاء والماء.

ومن المتوقع أن يصل إلى المخيم اليوم نحو خمسة أطنان من المساعدات الإنسانية من "الصليب الأحمر" والمتطوعين البيلاروسيين، وتم إمداد المخيم بمولد كهرباء ذي طاقة عالية سيساعد في تخفيف معاناة المهاجرين من البرد.

ونشرت وسائل إعلام لقطات تظهر حالة من الفوضى تسود عملية توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من قبل الحكومة البيلاروسية على المهاجرين في المخيم، حيث اضطر الجنود إلى إطلاق النار في الهواء لتفادي التدافع.

في غضون ذلك، اتهم حرس الحدود البولندي، في بيان أصدره اليوم، السلطات البيلاروسية بتمهيد الطريق لاجتياز المهاجرين الحدود والتسلل إلى الأراضي البولندية.

وذكر البيان أن حرس الحدود البيلاروسي شرع الليلة الماضية في إزالة السياج المؤقت عند الجانب البيلاروسي من الحدود في منطقة تشيريمخا، واستخدم الليزر والستروبوسكوب لإعماء العسكريين البولنديين في الجانب المقابل من الحدود.

ولفت البيان إلى أن نحو 100 مهاجر كانوا ينتظرون في المكان نفسه منحهم فرصة لاجتياز الحدود، متهما السلطات البيلاروسية بإمداد هؤلاء بالغاز المسيل للدموع الذي استخدموه لاحقا ضد حرس الحدود البولنديين.

وذكر البيان أن حرس الحدود البولندي "أحبط هذه المحاولة وما أعقبها من المحاولات لخرق حدود البلاد".

ورجحت وزارة الداخلية البولندية اليوم إمكانية إغلاق كافة المعابر الحدودية مع بيلاروس وتعليق حركة القطارات بين الدولتين على خلفية أزمة المهاجرين.

كما أعلنت الشرطة البولندية اليوم عن العثور على جثة شاب سوري يبلغ من السن 20 عاما في غابة عند الحدود، ولا يزال الغموض يلف ملابسات وفاته.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام بأن سلطات مدينة ميونيخ الألمانية أبدت استعدادها للتحرك بشكل عاجل لاستقبال المهاجرين العالقين عند حدود بيلاروس ومنحهم الوصول إلى الإجراءات اللازمة للحصول على مأوى.

المصدر: وكالات