بوتين يعلق على تصريحات لوكاشينكو حول إمكانية وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن إمكانية إقدام بيلاروس على وقف تدفق الغاز إلى أوروبا سيلحق ضررا بالطاقة في أوروبا، كما أنه لن يساعد في تعزيز العلاقات بين روسيا وبيلاروس.

وتعليقا على تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي هدد بوقف إمدادات الغاز الروسي عبر أراضي بلاده إلى أوروبا، قال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بصراحة، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذا. لأنني تحدثت مرتين مع ألكسندر غيورغيفيتش (لوكاشينكو)، مؤخرا، ولم يخبرني بذلك مطلقا، ولم يلمح حتى".

وأضاف الرئيس الروسي بأنه سيتحدث مع نظيره البيلاروسي حول هذه المسألة.

وحول إمكانية وقف بيلاروس لتدفق الغاز إلى أوروبا عبر أراضيها قال بوتين، إن هذه الممارسة نظريا ممكنة، مشيرا إلى أن أوكرانيا قامت بوقف تدفق الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد حذر في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة على بلاده، وأشار إلى أن بيلاروس قد توقف تدفق الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا كرد على توسيع العقوبات الأوروبية ضد بلاده.

المصدر: نوفوستي