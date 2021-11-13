ابنة دوتيرتي تترشح لمنصب نائب رئيس الفلبين

ترشحت البنت الكبرى للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي رسميا إلى منصب نائب رئيس الدولة، في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في مايو العام القادم.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في الفلبين أن ساره دوتيرتي كاربيو (43 عاما) قدمت أوراق ترشحها في الانتخابات القادمة.

وأكدت المتحدثة باسم بنت الرئيس الحالي، كريستينا جارسيا فراسكو، أن ساره دوتيرتي قدمت أوراق ترشحها عبر ممثل لخوض الانتخابات القادمة.

وجاء ترشح ساره دوتيرتي بعد انسحاب المرشحة الأصلية عن حزبها في الانتخابات.

وترشحت بنت الرئيس عن حزب نجل الرئيس السابق، فرديناند ماركوس الابن، الذي بدوره يترشح لمنصب رئيس الدولة.

وتأتي هذه الخطوة قبل يومين من إغلاق باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وكان قرار ساره دوتيرتي مفاجئا، خاصة وأنها أصرت على مدى أشهر على رغبتها في البقاء في منصب عمدة مدينة دافاو، فيما رأت فيها استطلاعات للرأي العام المرشحة الأوفر حظا للرئاسة.

وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (76 عاما) قد أعلن عن نيته اعتزال السياسة بعد الانتخابات القادمة.

المصدر: "رويترز" + "فرانس برس"