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اليابان.. تفش جديد لأنفلونزا الطيور والسلطات تقرر إعدام نحو 40 ألف دجاجة

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اليابان.. تفش جديد لأنفلونزا الطيور والسلطات تقرر إعدام نحو 40 ألف دجاجة
Reuters
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أعلنت السلطات اليابانية أمس عن اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي انفلونزا الطيور في محافظة كاغوشيما الواقعة في جنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الاختبارات الجينية التي تم إجراؤها على العديد من الطيور النافقة في محافظة كاغوشيما، أظهرت وجود سلالة "H5" من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.

وتعتزم السلطات اليابانية إعدام نحو 40 ألف طائر في مزرعة بمحافظة كاغوشيما، كما منعت نقل الدجاج والبيض داخل منطقة قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة، حيث تم العثور على بؤر للمرض.

ويعد هذا ثاني تفشي لفيروس أنفلونزا الطيور في اليابان خلال هذا الموسم، حيث تم اكتشاف الفيروس في وقت سابق في محافظة أكيتا، وبذلك سيصل مجموع الطيور التي ستتخلص منها السلطات اليابانية إلى 143 ألفا.

المصدر: نوفوستي

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