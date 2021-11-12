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رئيس جنوب السودان يقيل وزيري المالية والداخلية

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رئيس جنوب السودان يقيل وزيري المالية والداخلية
Reuters Tiksa Negeri
رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير
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أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير وزيري المالية والداخلية دون إعلان السبب وراء ذلك، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي والسكرتير الصحفي في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وعزل كير وزير المالية أثيان دينق أثيان وعين في المنصب أقاك أتشويل لوال وعزل وزير الداخلية بول مايوم أقيك وعين في المنصب محمود سولومون أقوك.

وقال أتيني ويك أتيني السكرتير الصحفي لكير إن "هذا التغيير لن يؤثر على عمل الحكومة".

المصدر: "رويترز"

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