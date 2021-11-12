روسيا وفرنسا تبحثان الوضع في أفغانستان خلال الاجتماع الوزاري بصيغة "2+2"

أعلنت الخارجية الفرنسية أن روسيا وفرنسا بحثتا الوضع في أفغانستان أثناء الاجتماع بصيغة "2+2" لوزراء الخارجية والدفاع للبلدين في باريس.

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنه "بعد مواجهة التحديات للأمن والسلام الدولي التي تمثلها الأزمة في أفغانستان، دعا الوزيران (الفرنسيان) إلى الحفاظ على الوحدة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي لإجبار "طالبان" على أن تعمل بصورة ملموسة وثابتة وقابلة للتحقق لإظهار استعدادها لتتجاوب مع توقعات المجتمع الدولي".

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وأشار البيان أيضا إلى أن الوزراء بحثوا الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، ودعوا إلى العمل على تهيئة الظروف السياسية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، والقرار حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

هذا، وقد أجرى وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان سيرغي لافروف وسيرغي شويغو مفاوضات مع نظيريهما الفرنسيين جان إيف لودريان وفلورانس بارلي في باريس، تطويرا للقاءات التي عقدت بهذه الصيغة في عام 2019.

المصدر: "نوفوستي"