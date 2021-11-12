روسيا وفرنسا: يجب تطوير علاقاتنا لضمان الاستقرار الاستراتيجي وتحديث هيكل الأمن في أوروبا

أكدت روسيا وفرنسا أهمية تطوير العلاقات الروسية الأوروبية في سياق مهمات ضمان الأمن الاستراتيجي، خاصة منع انتشار الأسلحة وتحديث هيكل الأمن في أوروبا.

واستضافت باريس، اليوم الجمعة، اجتماعا جديدا لمجلس التعاون حول شؤون الأمن بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، ونظيرهما الفرنسيين، جان إيف لودريان وفلورانس بارلي.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن هذا الاجتماع الوزاري هدف إلى "تأكيد تمسك روسيا وفرنسا بتطوير الحوار السياسي البناء المبني على الثقة المتبادلة والرامي إلى تعزيز العلاقات الروسية الفرنسية وأيضا الأمن الأوروبي والعالمي".

وأفادت الوزارة بأن "الطرفين بحثا بالتفاصيل دائرة واسعة من القضايا المتعلقة بضمان الأمن الاستراتيجي"، مضيفة أنه "تم التركيز بشكل خاص على منع انتشار الأسلحة والسيطرة عليها ومنع نشوب سباق تسلح في الفضاء، وتطوير العلاقات في اتجاهي روسيا والاتحاد الأوروبي وروسيا والناتو في سياق ضرورة تحديث هيكل الأمن في أوروبا، وكذلك قضايا مكافحة التحديات والتهديدات الجديدة".

كما أكد الوزراء أهمية التعاون الروسي الفرنسي حول القضايا الملحة للأجندة الدولية، وناقشوا عددا من الجوانب المحورية لجدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك سير الاتصالات السياسية اللاحقة.

المصدر: RT