بعد قرار منع مواطني سوريا والعراق واليمن من السفر إلى بيلاروس.. رئيس المجلس الأوروبي يشكر تركيا

شكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، السلطات التركية على قرارها منع مواطني سوريا والعراق واليمن من السفر إلى بيلاروس على متن الخطوط الجوية التركية.

وقال ميشيل في تغريدة عبر "تويتر": "شكرا للسلطات التركية وهيئة الطيران المدني التركي على دعمكم وتعاونكم".

Thank you to the Turkish authorities and @SHGM for your support and cooperation. https://t.co/w0B0aaytBL — Charles Michel (@eucopresident) November 12, 2021

وأعلنت هيئة الطيران المدني التركي، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه "بسبب مشكلة المعابر الحدودية غير الشرعية بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس، فقد تقرر عدم السماح لمواطني العراق وسوريا واليمن الراغبين بالسفر إلى بيلاروس من السفر من المطارات التركية أو شراء التذاكر والصعود إلى الطائرة حتى إشعار آخر".

وأفادت التقارير الإعلامية بأن الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد العقوبات على بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين، إضافة إلى عقوبات على شركات الطيران التي تنقل المهاجرين إلى مينسك.

المصدر: RT