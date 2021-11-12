لافروف وشويغو يبحثان مع نظيريهما الفرنسيين في باريس أهم الملفات الدولية والثنائية

تستضيف باريس اليوم الجمعة اجتماع جديدا بين وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين، جان إيف لودريان وفلورنس بارلي، ونظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صفحتها في "فيسبوك" أن الاجتماع الـ13 لمجلس التعاون الأمني بين الدولتين انطلقت في باريس، لافتة إلى أن شويغو قبل بدء المحادثات أهدت إلى نظيرته الفرنسية إكليل زهور.

وتم إنشاء هذا المجلس في عام 2002، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي حينئذ جاك شيراك، بهدف مناقشة الملفات الدولية الأكثر إلحاحا وتحليل أهم القضايا المعاصرة من الناحية الدبلوماسية والعسكرية.

وأكدت الخارجية الروسية أن المشاركين في اجتماع اليوم سيولون اهتماما خاصا إلى المسائل المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي وأمن أوروبا ومنع انتشار الأسلحة والرقابة عليها وتفادي سباق التسلح في الفضاء، بالإضافة إلى علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

ولفتت الوزارة إلى أن الوزراء سيتبادلون الآراء بشأن القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحا، منها ملفات أوكرانيا وإيران وأفغانستان وليبيا، كما تشمل أجندة الاجتماع تسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتطورات الأوضاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والقارة الإفريقية، منها ضمان الأمن في منطقة الساحل والصحراء، ومسائل دولية أخرى.

المصدر: RT