دبلوماسي روسي يعلق على تقرير أمريكي يدعي "نية روسيا غزو أوكرانيا"

علق النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ،دميتري بوليانسكي، على تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، يدعي أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا.

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وأكد بوليانسكي أن روسيا لا ولم تخطط أبدا لغزو أوكرانيا عسكريا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده تملك كامل الحق في نشر قواتها في أي مكان على أراضيها، وأن هذه الإجراءات والاحتياطات منطقية، نظرا لخطاب كييف العدواني.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية قد نشرت تقريرا أمس نقلا عن مصادر مطلعة، يقول إن الولايات المتحدة حذرت الاتحاد الأوروبي من أن "روسيا تخطط لغزو أوكرانيا"، وسط أزمتي الهجرة والطاقة.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن هذه الاستنتاجات مدعومة بـ "الأدلة"، لكن الولايات المتحدة لم تقدمها بعد إلى الاتحاد الأوروبي، وأن واشنطن تراقب عن كثب حشد القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، وأن مسؤولين أمريكيين حذروا نظراءهم في الاتحاد الأوروبي من مخاوف بشأن عملية عسكرية محتملة".

المصدر: وكالات