ظهور مركز جديد لتفشي كورونا في الصين وتسجيل إصابات جديدة في عموم البلاد

أظهرت بيانات رسمية صينية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة داليان مستمر في النمو، ما يجعلها مركزا جديدا للوباء بعد أن كانت مدينة هييهي بؤرة لتفشي فيروس كورونا.

ورصدت السلطات الصينية، أمس الخميس، 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة داليان الساحلية بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، مقابل 21 إصابة، و17 إصابة، و5 إصابات، في الأيام الثلاثة السابقة.

وقبل داليان، كانت مدينة هييهي، المتاخمة لمقاطعة بلاغوفيشتشينسك الروسية، بؤرة لانتشار الفيروس داخل البلاد، وتم احتواء تفشي الوباء نتيجة لتطبيق إجراءات إغلاق صارمة في المدينة.

وذكرت تقارير إعلامية أن مدينة شنيانغ أيضا، طبقت استراتيجية "صفر كوفيد"، حيث يتم فرض حجر صحي على المسافرين الأجانب لمدة 56 يوما.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات الصينية ستفرض على الأشخاص المسافرين حجرا صحيا في فندق لمدة لا تقل عن 28 يوما، وسيتم خلالها اختبار فيروس كورونا سبع مرات.

هذا وأعلنت الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 98 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 62 في اليوم السابق.

وقالت في بيان إن 79 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 47 في اليوم السابق، وأن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 35، وهو العدد نفسه الذي تم تسجيله في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى يوم الخميس في بر الصين الرئيسي 98099، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر: وكالات