الكونغو الديمقراطية.. مصرع 10 أشخاص وفقدان العشرات جراء انقلاب قارب

أفادت وسائل إعلام محلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وفقد ما بين 40 و50 آخرين بنتيجة انقلاب قارب في بحيرة كيفو بشرق البلاد.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن القارب كان يقل 120 شخصا وكمية كبيرة من البضائع، وانقلب بسبب تجاوز وزن الحمولة لقدراته الاستيعابية.

إقرأ المزيد

وقالت السلطات المحلية إن القارب كان يعود من أحد الأسواق المحلية.

وأكدت السلطات إنقاذ 60 شخصا في مكان الحادث. ولا تزال عملية الإغاثة والبحث عن الناجين مستمرة.

المصدر: وكالات