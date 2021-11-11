حزب هندي يطلق عطرا لـ"جذب الناخبين"

أطلق حزب هندي يساري معارض "عطرا خاصا" لجذب الناخبين، مع اقتراب الانتخابات الإقليمية، وقال إنه برائحة "الأخوة والحب والاشتراكية".

وأوضح حزب "سماجوادي" أن العطر يتكون من 22 مستخلصا طبيعيا، في إشارة إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في أوائل عام 2022 في ولاية أوتار براديش. أما زجاجة العطر فهي مصممة بألوان الحزب، الأحمر والأخضر، وتحمل رمزا انتخابيا يتمثل في دراجة هوائية.

وقد تم توزيع العطر على الصحفيين والعاملين في الحزب خلال مؤتمر صحفي، دون تحديد متى وكيف يمكن للناخبين الحصول عليه.

وقال عضو البرلمان عن الحزب، بوسبراتاز جين، إنه "عندما تستخدم العطر، ستتم هزيمة الغضب والكراهية التي تنتشر في الأجواء"، معلنا أنه سيجري طرح عطر آخر يحتوي على 24 مستخلصا طبيعيا" للانتخابات المقبلة عام 2024.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن زعيم الحزب اليساري هذا، أكيليس ياداف، رئيس الولاية السابق، قد أطلق بالفعل أربعة عطور في عام 2016، مستوحاة من أربع مدن في ولاية أوتار براديش، للاحتفال باستكمال أربع سنوات في منصبه.

ويأمل ياداف أن يهيمن حزبه على حزب "بهاراتيا جاناتا" في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 230 مليون نسمة.

المصدر: tellerreport