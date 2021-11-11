مالي: دولتنا تواجه خطرا وجوديا وقد نطلب المساعدة من روسيا

أكد وزير خارجية جمهورية مالي، عبد الله ديوب، أن حكومة بلده قد تطلب المساعدة من روسيا في التعامل مع التحديات الداخلية الملموسة التي تمر بها البلاد حاليا.

وصرح ديوب، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "كلما واجه بلدنا وضعا صعبا وقفت روسيا إلى جانبنا وساعدتنا ودعمتنا. والآن نمر بمثل هذا الوضع الصعب والمعقد، ولذلك قد نطلب المساعدة من صديقنا".

وشدد الوزير على أن دولة مالي تواجه حاليا خطرا وجوديا واعتداءات لا تتوقف، مضيفا أن البعض "ينوون معاقبة مالي على خياراتها".

وأعرب ديوب عن أمل حكومة بلده الانتقالية في "العودة إلى الظروف الدستورية الطبيعية في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن هناك عدة شروط مسبقة يجب تطبيقها لتطبيع الوضع، في مقدمتها ضمان الأمن داخل البلاد، بما يشمل أمن المواطنين وأمن التجارة.

بدوره، أعرب لافروف عن تطلع روسيا إلى تطوير العلاقات مع مالي في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات والتعليم والعلوم والثقافة، بالإضافة إلى التعاون في المجال العسكري التقني، مبديا اهتمام موسكو بالإصغاء إلى تقييمات مالي بشأن الأوضاع في القارة الأمريكية والجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في هذا البلد.

وشهد مالي في مايو الماضي انقلابا عسكريا أعقبه تصعيد العلاقات بين هذا البلد وفرنسا.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"