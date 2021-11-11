الخارجية الروسية ترد على تصريحات بلينكن حول "خطأ عام 2014" في أوكرانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الذي حذر موسكو من تكرار أخطاء عام 2014، لا أساس لها، لأن موسكو لم ترتكب أخطاء آنذاك.

وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم الخميس: "لم أفهم ما هي الأخطاء التي ارتكبناها في عام 2014؟ إن الأخطاء في تلك السنة ارتكبها الأشخاص الذين سمحوا بوقوع انقلاب دولة في أوكرانيا، بما في ذلك الإدارة الأمريكية آنذاك، وهي ليست غريبة في انتمائها الحزبي لمن هم الآن في السلطة في واشنطن".

وأضاف أن إدارة واشنطن "كانت ولا تزال ترتكب العديد من الأخطاء، بما في ذلك فيما يخص التنمية، أو إذا تحدثنا بدقة غياب أي استقرار نسبي على الأقل في العلاقات معنا، وهذا ما نستعد له".

وتابع: "هذه هي الأخطاء الحقيقية. ويجب أن يصحح الزملاء في واشنطن أخطاءهم".

حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، بعد لقائه نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، حذر روسيا من "تكرار خطأ عام 2014" في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي