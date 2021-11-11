أستراليا.. الشرطة تنقذ رجلا تعلق بشجرة 6 ساعات هربا من الفيضانات

ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن الشرطة أنقذت رجلا اضطر للتعلق بشجرة لأكثر من 6 ساعات بعدما جرفت مياه الأمطار سيارته بعيدا عن الطريق في ولاية الإقليم الشمالي النائية.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، إن الرجل (33 عاما) كان يقود سيارته بالقرب من نهر تود في منطقة أليس سبرينجز عندما جرفت الفيضانات سيارته بعد هطول أمطار على مدى 24 ساعة.

قال كريغ ليدلو، القائم بأعمال المفوض المساعد لشؤون الشرطة الإقليمية والنائية في الإقليم الشمالي، لـ"ABC" إن الرجل تمكن من تحرير نفسه من السيارة وتمسك بشجرة في انتظار المساعدة.

ولتجنب تعريض الآخرين للخطر، قالت الشرطة إن فريق الإطفاء استغرق أكثر من ست ساعات لإنقاذ الرجل قبل منتصف النهار بالتوقيت المحلي (01.00 بتوقيت غرينتش)، وفقا لما ذكرته الشبكة الأسترالية.

وأفاد عن ليدلاو بأنهم تمكنوا من نقله إلى بر الأمان مع بدء انخفاض منسوب المياه، مؤكدا أن الرجل لم يصب بأذى لكن سيخضع للفحوصات في مستشفى محلي.

المصدر: هيئة الإذاعة الأسترالية