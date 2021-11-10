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موسكو ترحب بتصريحات واشنطن عن ضرورة التعاون مع روسيا والصين حول أفغانستان

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موسكو ترحب بتصريحات واشنطن عن ضرورة التعاون مع روسيا والصين حول أفغانستان
Sputnik Alexey Mayshev
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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رحبت وزارة الخارجية الروسية بتصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الأفغاني توماس وست الذي دعا الولايات المتحدة إلى التعاون مع روسيا والصين لإرساء الاستقرار في أفغانستان.

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وفي تعليق على دعوة ويست قالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "نعتبر هذه التصريحات إشارة إيجابية ونعول على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب الأمريكي في إطار آليات الثلاثية الموسعة وصيغة موسكو للمشاورات حول أفغانستان".

وأثناء موجز صحفي أجراه عبر الهاتف يوم الاثنين الماضي، أعرب الدبلوماسي الأمريكي رفيع المستوى عن اعتقاده بأن على الولايات المتحدة أن تتعاون مع روسيا والصين وإيران ودول أخرى من أجل إرساء الاستقرار في أفغانستان.

 

المصدر: "تاس"

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