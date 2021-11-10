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مراسلنا: تركيا تعلن تحييد قيادية من "الكردستاني" مصنفة على النشرة الحمراء لأخطر المطلوبين في البلاد

مراسلنا: تركيا تعلن تحييد قيادية من "الكردستاني" مصنفة على النشرة الحمراء لأخطر المطلوبين في البلاد

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مراسلنا: تركيا تعلن تحييد قيادية من
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد القيادية في حزب العمال الكردستاني، نازلي تاشبينار، المصنفة على النشرة الحمراء لأخطر المطلوبين في تركيا، وفق ما أفاد به مراسل RT.

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وأشارت وزارة الدفاع إلى أن هذه العملية تمت بمشاركة مع الاستخبارات التركية، في منطقة "غارا" شمالي العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "العمال الكردستاني" وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك "ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش"، حسب الجانب التركي.

المصدر: RT

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