كاميرا RT ترصد أوضاع اللاجئين العالقين عند حدود بيلاروس وبولندا

وثقت عدسة كاميرا RT الظروف التي تعيشها مجموعة كبيرة من المتظاهرين العالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا والراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي.

ورصدت كاميرا موفد RT سرجون هدايا عشرات المهاجرين، في مخيم مؤقت أقيم مؤخرا عند الحدود ويستضيف، حسب بعض التقديرات، قرابة ثلاثة آلاف مهاجر بينهم نحو 500 طفل.

RT

RT

RT

وتظهر هذه اللقطات عشرات المهاجرين وهم يجلسون أمام خيمهم على بعد أمتار معدودة عن السلك الشائك الذي أقامته سلطات بولندا عند الحدود في مسعى لمنع تسلل المهاجرين إلى أراضيها.

RT

RT

RT

ويأتي ذلك على خلفية تبادل بيلاروس وبولندا اتهامات بافتعال أزمة هجرة من خلال جر حشود من المهاجرين غير الشرعيين، بالدرجة الأولى من العراق، إلى الحدود، وذلك وسط تصعيد التوترات السياسية بين الطرفين.

RT

RT

RT

وأعلن حرس الحدود البيلاروسي اليوم عن تصعيد التوترات عند الحدود، محملا العسكريين البولنديين المسؤولية عن استخدام العنف بحق المهاجرين لدى محاولتهم اجتياز الحدود، بما يشمل الاعتداء بالضرب واستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق طلقات تحذيرية بالرصاص الحي.

ولفت حرس الحدود البيلاروسي إلى أن أكثر من ألفي مهاجر في المخيم المؤقت المذكور يعيشون لليوم الثالث على التوالي في الهواء الطلق وينامون على الأرض وسط درجات حرارة منخفضة ويحتاجون إلى الغذاء والماء والدواء.

ولفت حرس الحدود إلى أن هؤلاء المهاجرين يصرون جميعا على أنهم لا ينوون البقاء في أراضي بيلاروس بل يعتزمون التوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي وطلب اللجوء هناك.

المصدر: RT + وكالات