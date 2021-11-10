متجاهلة حكومة "طالبان".. الأمم المتحدة تسدد مرتبات مواطنين أفغان في قطاع الصحة

وزعت الأمم المتحدة مرتبات على حوالي 23500 موظف بقطاع الصحة الأفغاني بلغت قيمتها قرابة ثمانية ملايين دولار خلال الشهر الماضي متجاوزة بذلك وزارة الصحة التي تديرها حركة "طالبان".

إقرأ المزيد

فقد تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصندوق العالمي العاملة في المساعدات الصحية لإحياء برنامج كان البنك الدولي يموله حتى أوقف مساعداته عندما أطاحت طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب في أغسطس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كاني ويناراجا، المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ، قولها "الصندوق العالمي تحمل المخاطرة المالية وتحملنا نحن مخاطر التنفيذ لصرف هذه الدفعات".

وقدم الصندوق العالمي 15 مليون دولار صرف منها قرابة ثمانية ملايين على المرتبات وتم إنفاق قدر كبير من المتبقي على معدات طبية أساسية وأدوية ضرورية وإمدادات. واستطاع البرنامج تدبير دخول الأموال إلى البلاد وتوزيع المرتبات على العاملين في 31 إقليما من أقاليم أفغانستان البالغ عددها 34 إقليما.

وتكافح الأمم المتحدة لضخ أموال في أفغانستان للمساعدة في توصيل مساعدات إنسانية لملايين على شفا المجاعة والحيلولة دون انهيار الاقتصاد والخدمات الصحية والتعليمية.

المصدر: "رويترز"