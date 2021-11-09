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لافروف وشويغو يلتقيان نظيريهما الفرنسيين في باريس الجمعة المقبل

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لافروف وشويغو يلتقيان نظيريهما الفرنسيين في باريس الجمعة المقبل
Twitter@francediplo
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية
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أعلنت باريس أن وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين سيلتقيان نظيريهما الروسيين على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع في باريس يوم الجمعة المقبل.

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وجاء في بيان عن الوزارة أنه "في أروقة المؤتمر الدولي حول ليبيا سيستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية (جان إيف لودريان) ووزيرة الدفاع الفرنسية (فلورانس بارلي) نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو في باريس في الـ12 من نوفمبر في إطار مجلس التعاون لشؤون الأمن".

المصدر: "تاس"

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