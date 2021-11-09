بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى قطر

عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الدبلوماسي دميتري دوغادكين سفيرا جديدا لروسيا لدى قطر.

وتم نشر المرسوم الموقع من قبل الرئيس على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية.

وجاء في المرسوم: "تعيين دوغادكين دميتري نيكولايفيتش لمنصب سفير الاتحاد الروسي لدى قطر".

وبموجب مرسوم آخر أقال بوتين نورماحمد خولوف من منصب السفير الروسي لدى قطر.

كما وقع بوتين مرسوما آخر حول تعيين الدبلوماسي إيليا مورغونوف سفيرا جديدا لروسيا في سلطنة عمان، وذلك بدلا من دميتري دوغادكين.

ووفق المعلومات المنشورة على موقع وزارة الخارجية الروسية كان مورغونوف يحمل سابقا منصب المستشار الرئيسي لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة.

المصدر: نوفوستي