لودريان يؤكد لعبد اللهيان ضرورة استئناف المفاوضات النووية على أساس ما تم التوصل إليه

ذكرت الخارجية الفرنسية أن الوزير جان إيف لودريان شدد لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة استئناف المفاوضات النووية في فيينا من النقطة التي توقفت عندها في يونيو الماضي.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن لودريان تحدث اليوم الثلاثاء هاتفيا مع عبداللهيان حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت الخارجية الفرنسية: "في أعقاب البيان الصادر عن رؤساء دول وحكومات مجموعة E3 والولايات المتحدة في 29 أكتوبر، أكد (لودريان) أهمية وضرورة استئناف المفاوضات التي توقفت في 20 يونيو من قبل إيران، على أساس ما تم التفاوض عليه حتى ذلك التاريخ، مع هدف العودة السريعة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة."

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كما شدد لودريان على أهمية تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمهيدا لاجتماع مجلس محافظي الوكالة المقبل.

وأضاف البيان أن لودريان أعرب أيضا خلال المكالمة عن "التزام فرنسا الراسخ بأمن العراق واستقراره في أعقاب الهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء العراقي يوم الأحد والذي أدناه بشدة".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عبد اللهيان تحدث هاتفيا مع نظيره الألماني هيكو ماس، وشدد على ضرورة ابتعاد أوروبا عن إطلاق البيانات والتصريحات التي تزيد من التوترات، كما أصر على ضرورة رفع العقوبات عن بلاده بشكل كامل.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الإيرانية عودة طهران إلى المفاوضات النووية في فيينا يوم 29 نوفمبر الجاري.

المصدر: RT