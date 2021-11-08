كيف يقضي الرؤساء الأمريكيون يومهم؟

نشر موقع "livescience"، مقالا تحت عنوان "ماذا يفعل الرئيس (الأمريكي) طوال اليوم؟"، أوضح من خلاله كيف كان الرؤساء يقضون وقتهم في العمل.

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وجاء المقال كالآتي:

ما الذي يفعله رئيس الولايات المتحدة طوال اليوم بالضبط؟

لا يقتصر كونك رئيسا على الخطب العامة والاجتماعات الاحتفالية مع القادة الأجانب، فإنه هناك برنامجا يوميا للعمل، الذي وصفه تيري سوليفان، المدير التنفيذي لمشروع "انتقال البيت الأبيض"، وهي منظمة غير حزبية تساعد الإدارات الرئاسية القادمة على الاستقرار، ووصفها بأنها أكبر وأكثر تأثيرا من دور الرئيس التنفيذي في شركة عالمية كبرى.

وتتمثل إحدى طرق تقييم الوظيفة في قياس عدد الساعات في اليوم التي يعمل فيها القائد العام.

وقال سوليفان، وهو أيضا عضو هيئة تدريس فخري بجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، إنه في العقود الأخيرة، بدأ الرؤساء على الفور تقريبا العمل أكثر مما فعلوا في اليوم الأول".

وفي مجموعة بيانات غير منشورة جمعها سوليفان في الأيام المائة الأولى من رئاسات دوايت أيزنهاور لغاية ولاية جورج إتش دبليو. بوش، أي من عام 1953 حتى عام 1993، رأى أن كل رئيس يطول يومه بنحو 10% من أول يوم وصل فيه حتى اليوم المائة".

وأوضح سوليفان لـ"Live Science" في رسالة بالبريد الإلكتروني، قائلا: "حتى يوم الرئيس الأسبق جيمي كارتر الطويل للغاية (بمتوسط ​​17.4 ساعة)، امتد بنسبة 8% إضافية من أول يوم له إلى 100 يوم في منصبه".

لذا، إذا كان الرؤساء يكثفون عدد ساعات عملهم بسرعة، فما الذي كانوا يقضون وقتهم فيه؟

الجواب: "لقد أمضوا معظم وقتهم على ما يعتقد الكثيرون أن الرئيس يجب أن يفعله بالضبط - العمل كقائد عام للبلاد، على سبيل المثال، ووقت أقل في الأمور المتعلقة بالأحزاب السياسية".

ووفقا للورقة التي أعدها سوليفان، فإنه بالمتوسط​​ العام، تم تخصيص حوالي 35% من ساعات استيقاظ الرئيس لأدوار فريدة للمكتب، بما في ذلك القائد الأعلى للقوات المسلحة، أو قائد القوات المسلحة، على النحو المصرح به بموجب دستور الولايات المتحدة، والعمل كرئيس دبلوماسي للبلاد، و31% أخرى من وقت الرئيس تضمنت واجبات تشريعية، مثل الاجتماع مع قادة الكونغرس وتوقيع مشاريع القوانين، وإدارة البيت الأبيض، مما يعني الإشراف على عمل رئيس الأركان المعين وغيره من المساعدين رفيعي المستوى.

وأشار سوليفان إلى أن حوالي 1.4% فقط من الأنشطة اليومية، في المتوسط ​، تم تسليمها للإدارة الاقتصادية، ربما لأن هذا الدور غالبا ما يتم تفويضه إلى خبراء في هذا المجال.

وخلص تحليل سوليفان إلى أن حوالي 9% من وقت الرئيس كان يقضي في مهام تتعلق بقيادة حزبه السياسي والاتصالات، فيما تم تخصيص ما تبقى من يوم الرئيس للسفر والوقت الشخصي.

اليوميات الرئاسية:

يمكن لأي شخص لديه فضول لمعرفة كيف قضى الرؤساء أي يوم معين خلال القرن الماضي، الوصول إليه بسهولة، طالما لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

قال جون وولي، المدير المشارك لمشروع الرئاسة الأمريكية، إنه بدءا من فترة فرانكلين دي روزفلت في عام 1933، احتفظ الرؤساء بما يعرف الآن باسم "اليوميات اليومية"، ويمكن العثور على العديد من هذه اليوميات على الإنترنت في العديد من المكتبات الرئاسية، وفي جامعة كاليفورنيا ، سانتا باربرا (UCSB)، حيث يسعى مشروع UCSB أيضا إلى أن يكون أرشيفا شاملا عبر الإنترنت للوثائق الرئاسية العامة.



قال وولي لـ"Live Science": "تمنحك "اليوميات" إحساسا دقيقا حقا بما فعله الرئيس، على عكس جدول الأحداث الرئيسية التي تم إصدارها للصحافة والعامة".

ويتم الآن تجميع مذكرات الرؤساء المعاصرين من قبل موظفي الأرشيف الوطني، المرخص لهم بموجب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، من مصادر بما في ذلك الجدول اليومي للرئيس، وسجلات الخدمة السرية وملاحظات من موظفي البيت الأبيض ، وفقًا لجمعية البيت الأبيض التاريخية.

وفي أحد الأمثلة، في 2 يوليو 1964، بدأ الرئيس ليندون جونسون يومه في الساعة 9 صباحا مع وجبة الإفطار مع زوجته، ليدي بيرد جونسون ، وفقا لمذكرات ذلك اليوم، المحفوظة في مكتبة LBJ الرئاسية، فيما كان هناك توقيعات على مشاريع القوانين، ولقاءات مع المشرعين والسفراء ومجلس الوزراء، حتى أن هناك إدخالا يقول إن جونسون أرسل مذكرة مكتوبة بخط اليد إلى ابنته لوسي بمناسبة عيد ميلادها السابع عشر.

وعند الساعة 06:45 مساء، وقع جونسون على أحد أهم تشريعات القرن العشرين، قانون الحقوق المدنية لعام 1964، ومن بين العديد من الشخصيات التاريخية، كان مارتن لوثر كينغ حاضرا، وفقا لقائمة المدعوين والصور الرسمية.

لم ينته اليوم الرسمي إلا بعد أن نام جونسون بعد قراءة الأوراق على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى مزرعة إل بي جيه في تكساس ، في الساعة 10:46 مساء، وفقا للمذكرات.

ومع ذلك، هناك قيود على "اليوميات اليومية" في بعض الأحيان، بسبب قضايا الأمن القومي، ويمكن أن تكون السجلات غامضة حول ما حدث في اجتماع معين. أو، قد لا تكون قائمة الأشخاص الذين حضروا اجتماعًا كاملة، بالرغم من أن ذلك يرجع عادة إلى لجنة التنسيق دون إغفال محدد.

هذا وأوضحت ورقة سوليفان أن جميع الرؤساء، بغض النظر عن الظروف التي يرثونها أو يواجهونها خلال إداراتهم، لديهم قوى ثابتة تشكل الخطوط العريضة لأيامهم، حيث لم يغير رئيسان في زمن الحرب، أيزنهاور خلال الحرب الكورية، وريتشارد نيكسون خلال حرب فيتنام، الوقت الذي يقضيه في مهام القائد العام بشكل كبير، ولكن عندما ظهرت أزمة خليج الخنازير خلال الأيام المائة الأولى من إدارة جون ف. كينيدي، تضاعف اهتمامه بالواجبات العسكرية.

المصدر: "Live Science"