مقتل 4 عسكريين في كولومبيا بكمين نسب لمهربي المخدرات

أعلن قائد القوات المسلحة في سانتا لوسيا بمقاطعة أنتيوكيا الكولومبية الجنرال جوفينال دياز، أن 4 جنود لقوا مصرعهم بكمين نسبه الجيش لعصابة "ديل غولفو"، أكبر تنظيم لتهريب المخدرات.

وكتب على "تويتر": "الضحايا كانوا يتولون حماية سكان سانتا لوسيا في إيتوانغو بمقاطعة أنتيوكيا شمال غرب البلاد".

Con profundo dolor informo que en emboscada perpetrada por criminales del Clan del Golfo fueron cobárdemente asesinados un Capitán, un Cabo y dos soldados de nuestro Ejército que protegían a la comunidad de Santa Lucía en Ituango.

Mis más sinceras condolencias a sus familiares. — Brigadier General Juvenal Díaz Mateus (@GralJuvenalDiaz) November 7, 2021

وحسب تقرير رسمي، "يعتبر الهجوم الأخير الثالث من نوعه على قوات الجيش خلال أسبوعين، حيث خسر خلالهما الجيش 7 من عناصره على الأقل".

ووقعت الهجمات الثلاث في مقاطعة أنتيوكيا، منطقة نفوذ دايرو أنطونيو أوسوغا الملقب بـ"أوتونيل"، زعيم عصابة "ديل غولفو" الذي اعتقل في أكتوبر الماضي في جبال أنتيوكيا خلال عملية واسعة شارك فيها 500 شرطي.

ومن المحتمل أن يسلم أوتونيل في الأسابيع المقبلة للولايات المتحدة، المطلوب فيها لدى محاكم ميامي ونيويورك بتهمة تهريب المخدرات.

وحسب وزارة الدفاع الكولومبية، فإن عصابة "ديل غولفو" مسؤولة عن 30% من الكوكايين المهرب من كولومبيا سنويا بواقع 300 طن.

المصدر: "أ ف ب"