صور جديدة للاشتباك الحدودي الدموي بين عسكريين هنود وصينيين العام الماضي

تداولت وسائل إعلام لقطات جديدة قيل إنها توثق حادث الاشتباك الدموي الذي وقع العام الماضي بين عسكريين هنود وصينيين في منطقة جبلية متنازع عليها.

ويعتقد أن هذه اللقطات التي نشرتها وسائل إعلام صينية تظهر الاشتباك دون استخدام أسلحة نارية الذي وقع في يونيو 2020 بين عسكريي الدولتين في وادي غلوان بمنطقة لداخ الحدودية غرب جبال الهيمالايا.

New images have been released via Chinese social media platforms of last year's Galwan clashes between China-India. pic.twitter.com/voXJdtigjF — Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) November 7, 2021

🚨New pictures of last June's #Galwan clash emerged on social media, showing surrendered Indian soldiers captured by Chinese PLA.



Indian soldiers violated newly-reached consensus and launched provocative attacks against Chinese personnel, leading to serious physical conflicts. pic.twitter.com/8oZO9D4noL — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 7, 2021

وأعلن الجيش الهندي حينها عن سقوط 20 قتيلا على الأقل في صفوفه جراء الاشتباك، فيما نفى الجانب الصيني تكبده أي خسائر بشرية.

وحملت الدولتان إحداهما الأخرى المسؤولية عن الاشتباك الذي زاد من حدة التصعيد بينهما.

المصدر: وكالات