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صور جديدة للاشتباك الحدودي الدموي بين عسكريين هنود وصينيين العام الماضي

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صور جديدة للاشتباك الحدودي الدموي بين عسكريين هنود وصينيين العام الماضي
AP Dar Yasin
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تداولت وسائل إعلام لقطات جديدة قيل إنها توثق حادث الاشتباك الدموي الذي وقع العام الماضي بين عسكريين هنود وصينيين في منطقة جبلية متنازع عليها.

ويعتقد أن هذه اللقطات التي نشرتها وسائل إعلام صينية تظهر الاشتباك دون استخدام أسلحة نارية الذي وقع في يونيو 2020 بين عسكريي الدولتين في وادي غلوان بمنطقة لداخ الحدودية غرب جبال الهيمالايا. 

وأعلن الجيش الهندي حينها عن سقوط 20 قتيلا على الأقل في صفوفه جراء الاشتباك، فيما نفى الجانب الصيني تكبده أي خسائر بشرية.

وحملت الدولتان إحداهما الأخرى المسؤولية عن الاشتباك الذي زاد من حدة التصعيد بينهما.

المصدر: وكالات

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