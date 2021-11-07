 
مباشر
عاجل
"سانا": الإفراج عن عدد من الموقوفين في محافظة درعا

إسرائيل تجلي عوائل دبلوماسييها من إثيوبيا

أخبار العالم

إسرائيل تجلي عوائل دبلوماسييها من إثيوبيا
AP Ben Curtis
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rof2

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تشرع في إجلاء عوائل دبلوماسييها العاملين في إثيوبيا على خلفية تصعيد النزاع الداخلي في هذا البلد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور حياة أمس السبت أن البعثة الدبلوماسية ستواصل أداء عملها من مقر سفارتها في أديس أبابا.

كما أصدرت الوزارة أمس توصيات جديدة إلى المواطنين بالامتناع عن زيارة إثيوبيا، ونصحت رعايا إسرائيل المتواجدين في هذا البلد بمغادرته فورا.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الإدارة الأمريكية عن سحب طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي من أديس أبابا، على خلفية إعلان حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مطلع الأسبوع الجاري حالة الطوارئ في عموم البلاد، مع مواصلة القوات المتمردة تقدمها نحو العاصمة من الشمال.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا