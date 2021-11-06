سيئول تشتري 70 ألف عبوة من دواء فايزر الجديد

أكدت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أن الحكومة وافقت على شراء 70 ألف عبوة من الأقراص التجريبية لعلاج "كوفيد-19" التي تنتجها شركة "فايزر" الأمريكية.

وأشارت إلى أن الحكومة وقعت بالفعل اتفاقات لشراء 200 ألف عبوة من علاج شركة "ميرك آند غو"، وأنها تتوق لشراء 143 ألف عبوة أخرى، رغم أنها لم تقرر أي العلاجين ستستخدم.

وخصصت الحكومة ميزانية تعادل 30.63 مليون دولار لشراء الأقراص المضادة لكورونا.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، أمس الجمعة، إن "الشركة تجري محادثات مع 90 دولة بشأن عقود توريد علاج باكسلوفيد".

وأعلنت "فايزر" أمس الجمعة، أن "نتائج التجارب أظهرت أن أقراصها باكسلوفيد قللت بنسبة 89% من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بالنسبة للمرضي المعرضين لخطر كبير بالإصابة بأعراض حادة وذلك في غضون 3 أيام من بدء ظهور أعراض فيروس كورونا".

المصدر: "رويترز"