مصرع 10 مصابين بـ"كوفيد-19" جراء حريق في مستشفى هندي

أعلنت السلطات الهندية أن 10 مصابين بفيروس كورونا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون جراء حريق اندلع اليوم السبت في مستشفى بمدينة أحمد نجر وسط البلاد.

وأكدت وزارة الصحة في ولاية ماهاراشترا أن الحريق اندلع داخل أحد قسمي العناية المركزة في مستشفى أحمد نجر المدني، مشيرة إلى أن اثنين من الجرحى لا يزالان في حالة حرجة.

وتمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق السلفي من المستشفى.

وأمرت سلطات الولاية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، بينما قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه إلى أهالي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

Anguished by the loss of lives due to a fire in a hospital in Ahmednagar, Maharashtra. Condolences to the bereaved families. May the injured recover at the earliest. — Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2021

ونقلت صحيفة Times of India عن مصادر في وزارة الداخلية ترجيحها أن سبب الحريق يعود إلى قصر دارة كهربائية.

وكان حادث مماثل قد أودى في مايو بأرواح 18 شخصا في مستشفى آخر غرب الهند.

المصدر: Times of India