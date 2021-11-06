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هبوط غير موفق لطائرة تجسس يكلف الجيش الأمريكي 125 ألف دولار

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هبوط غير موفق لطائرة تجسس يكلف الجيش الأمريكي 125 ألف دولار
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تعرضت طائرة استطلاع RC-135U Combat Sent تابعة للقوات الجوية الأمريكية لأضرار بقيمة 125000 دولار أثناء هبوطها غير الموفق في قاعدة ميلدنهول الجوية في إنجلترا.

وقع الحادث في 7 سبتمبر الماضي، لدى عودة الطائرة من تحليق نفذته قرب الحدود الروسية في منطقة كالينينغراد على ساحل بحر البلطيق.

وأثناء الهبوط واجهت الطائرة رياحا متقاطعة قوية، ما أدى إلى اصطدام اثنين من محركاتها الأربعة بالمدرج.

المصدر: وسائل إعلان أمريكية

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