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8 قتلى ومئات الجرحى جراء حادث خلال مهرجان موسيقي في تكساس الأمريكية

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8 قتلى ومئات الجرحى جراء حادث خلال مهرجان موسيقي في تكساس الأمريكية
AP Amy Harris
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أكدت السلطات الأمريكية أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرون جراء حادث مأساوي وقع مساء أمس الجمعة خلال مهرجان موسيقي في ولاية تكساس.

وأكدت رئيس إدارة الإطفاء في مدينة هيوستن، صامويل بينيا، للصحفيين أن الحادث وقع في ملعب NRG خلال الدورة الثالثة من مهرجان "أستروورلد" الموسيقي السنوي، عندما بدأ حشد يضم نحو 50 ألف شخص بالتحرك نحو الخشبة خلال المهرجان ما أسفر عن تدافع في الصفوف المتقدمة وتسبب في حالة من الهلع بين الناس.

وأكدت الشرطة أن منظمي المهرجان علقوا الفعلية فورا بمجرد ورود تقارير عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر أشخاصا يقرصون على سقف سيارة لموظفي الأمن لدى محاولتها الوصول إلى المصابين.

ووفقا لتقارير قناة FOX11، نقل أكثر من 300 شخص إلى المستشفى على خلفية الحادث.

وجاء هذا الحادث بعد واقعة تدافع أخرى حصل قبل ساعات معدودة إذ اقتحم مئات من هواة الموسيقى أبواب الملعب قبل بدء المهرجان.

المصدر: FOX11 + ABC13

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