8 قتلى ومئات الجرحى جراء حادث خلال مهرجان موسيقي في تكساس الأمريكية

أكدت السلطات الأمريكية أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرون جراء حادث مأساوي وقع مساء أمس الجمعة خلال مهرجان موسيقي في ولاية تكساس.

وأكدت رئيس إدارة الإطفاء في مدينة هيوستن، صامويل بينيا، للصحفيين أن الحادث وقع في ملعب NRG خلال الدورة الثالثة من مهرجان "أستروورلد" الموسيقي السنوي، عندما بدأ حشد يضم نحو 50 ألف شخص بالتحرك نحو الخشبة خلال المهرجان ما أسفر عن تدافع في الصفوف المتقدمة وتسبب في حالة من الهلع بين الناس.

وأكدت الشرطة أن منظمي المهرجان علقوا الفعلية فورا بمجرد ورود تقارير عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر أشخاصا يقرصون على سقف سيارة لموظفي الأمن لدى محاولتها الوصول إلى المصابين.

People were really jumping on the cars of security personnel when they were trying to get to unconscious people in the crowd. This shit is disgusting. Look at these weirdos. #ASTROWORLDFestpic.twitter.com/Ctc0cvgBUV — Squirt Reynolds (@SquirtReynoIds) November 6, 2021

ووفقا لتقارير قناة FOX11، نقل أكثر من 300 شخص إلى المستشفى على خلفية الحادث.

وجاء هذا الحادث بعد واقعة تدافع أخرى حصل قبل ساعات معدودة إذ اقتحم مئات من هواة الموسيقى أبواب الملعب قبل بدء المهرجان.

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.



(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk — Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 5, 2021

المصدر: FOX11 + ABC13