وكالة: رئيس التشيك مصاب بتليف الكبد

قال بافيل بافكو عضو مجلس الأطباء المشرف على علاج الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، إنه تم إدخال رئيس الدولة إلى المستشفى بسبب تليف الكبد.

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية يوم أمس عن الطبيب، أنه منذ اليوم الأول وحتى الآن تتم تغذية الرئيس عبر أنبوب حقن.

في وقت سابق، قالت مجموعة أطباء مشرفة على علاج رئيس التشيك، إنه على الرغم من التحسن الذي طرأ على وضعه الصحي بعد دخول المستشفى في أكتوبر، إلا أنه لن يستطيع تنفيذ واجباته بشكل كامل.

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ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى وكالة رويترز، لاحظ الأطباء تحسنا في صحة زيمان، لكنهم يعتقدون أن من الأفضل له البقاء في المستشفى.

ولم يتمكن الأطباء، من الرد على سؤال حول متى سيتم خروج زيمان من المستشفى.

في 10 أكتوبر، تم ولسبب لم يتم كشفه نقل زيمان البالغ من العمر 77 عاما إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى العسكري المركزي في براغ. وفي يوم الخميس تم نقله إلى قسم عادي بالمستشفى.

المصدر: تاس