أردوغان: عازمون على مكافحة الإدمان حتى النهاية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم حكومته على مواصلة مكافحة الإدمان على المخدرات، حتى القضاء عليها وشفاء آخر مواطن منها.

وقال خلال افتتاح مراكز استشارية لمنظمة "الهلال الأخضر" التركية الناشطة في مكافحة الإدمان، إن "الهلال الأخضر" سيساهم من خلال 104 مراكز استشارية في تركيا وشمال قبرص، في إنقاذ آلاف المواطنين من الإدمان وتمسكهم بالحياة مجددا".

وأضاف: "المنظمة تتبنى مفهوم الآية الكريمة (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، مؤكدا أنه "وقف بجانبها على الدوام بوصفه شخصا حارب العادات السيئة والمخدرات طوال حياته".

وشدد على أن "المشروبات الكحولية والمخدرات والميسر تعتبر من أسوأ العادات"، مضيفا أن "التدخين يلحق الضرر بالمدخن وبمن حوله، في حين أن إدمان الأجهزة التكنولوجية يبعد المدمن عن الواقع ويجعله أسير عالم افتراضي".

وأضاف أن "الإدمان في كل مكان وظرف هو واحد، وليس له أي صلة بأي دين أو أيديولوجيا".

وقال: "غايتنا الوحيدة من الكفاح الذي نخوضه مع "الهلال الأخضر"، جعل الشعب والأمة بصحة جيدة معنويا وجسديا، وسنواصل بعزيمة وإصرار نضالنا حتى آخر نفس لغاية خلو بلادنا من آخر مدمن".

المصدر: "الأناضول"