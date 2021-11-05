واشنطن ترصد 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعماء عصابة "سينالوا" للمخدرات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود لـ4 من زعماء عصابة "سينالوا" المكسيكية للمخدرات، بمن فيهم أوريليانو غوزمان شقيق "شورتي".

وأشار بيان الوزارة إلى أنها "ستخصص 5 ملايين دولار لكل من يساعد الولايات المتحدة في القبض على أوريليانو غوزمان شقيق "شورتي"، وكذلك الإخوة روبرتو وهود وهريبرتو سالغويرو نيفاريز".

واتهمت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق، هؤلاء بانتهاك قوانين المخدرات الدولية، والاتجار غير المشروع بـ"الفنتانيل".

وتؤدي مادة "الفنتانيل" المخدرة إلى ثلثي حالات وفاة المتعاطين بجرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة، حيث تسببت في وفاة 100 ألف متعاط بين مارس 2020، ومارس 2021.

المصدر: "نوفوستي"