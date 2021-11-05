المكسيك تسجل 282 وفاة و3614 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 282 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3614 إصابة الجمعة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 289413 وإجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و821830 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون إنه من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عددا قليلا جدا من إصابات ووفيات كوفيد-19 الفعلية في البلاد.

يذكر أن المكسيك تحتل المرتبة الرابعة في العالم من ناحية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

المصدر: رويترز