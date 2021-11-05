تقليد ميركل وسام والتر راثيناو

قلدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في برلين اليوم وسام والتر راثيناو، تكريما لها على إنجازها السياسي المتميز.

وحضر الحفل نائب رئيس مجلس إدارة "دويتشه بنك" إيه جي كارل فون رور، ورئيس المعهد هارتموت أ. يونغ، والممثل كريستيان بيركل، وعدد من الشخصيات.

من جهته، قال فون رور: "تأثير السياسة الخارجية ينتشر بشكل متزايد إلى مجالات ومناطق أخرى من الوجود البشري.. السياسة الخارجية نقطة قوية بشكل خاص للمستشارة ميركل"، مذكرا بدورها في حل الأزمة الأوروبية، فضلا عن قدرتها على حل النزاعات الحادة.

بدوره، قال رئيس معهد والتر راثيناو هارتموت أ. يونغ، إن "ميركل تحظى باحترام عميق في أوروبا وحول العالم".

وقال المؤرخ المشهور البروفيسور كريستوفر كلارك: "لقد عملت ميركل مع 4 رؤساء أمريكيين، وأربعة فرنسيين، واثنين من الرؤساء الروس، وزعيمين صينيين وأربعة رؤساء وزراء بريطانيين... إلى حد ما، هي تجسد التاريخ الحديث لألمانيا والسياسة الدولية".

ووالتر راثيناو سياسي ألماني وصناعي ووزير خارجية جمهورية فايمار، ويمنح معهد يحمل اسمه سنويا وسامه للأشخاص المتميزين في السياسة.

المصدر: "نوفوستي"