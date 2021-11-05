الهند.. مصرع أكثر من 20 شخصا بالكحول المغشوش

أفادت وسائل إعلام هندية بأن 24 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم إثر تسممهم بالكحول المغشوش في ولاية بهار شرقي البلاد.

وأكدت صحيفة Times of India اليوم الجمعة أن هذه الوفيات حصلت خلال اليومين الأخيرين في منطقتي غرب شامبران وغوبالغانج من الولاية التي يسري فيها منذ عام 2016 حظر على إنتاج وبيع وتعاطي المشروبات الكحولية.

وأطلقت الشرطة تحقيقا في هذه الوفيات وألقت القبض على 18 شخصا على الأقل بتهمة تورطهم في بيع الكحول المغشوش.

وحذر مسؤولون محليون من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع وسط أنباء عن وفيات غامضة حصلت في الأيام الأخيرة في قرية محمدبور في الولاية.

ولقي 89 شخصا على الأقل مصرعهم في بهار منذ مطلع العام الجاري جراء 15 حادثة مرتبطة بالكحول المغشوش.

المصدر: Times of India