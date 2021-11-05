تركيا تغلق مضيق الدردنيل

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم بأن السلطات أغلقت مضيق الدردنيل أمام حركة السفن بسبب الظروف الجوية غير الملائمة.

وأوضحت قناة "خبر ترك" أن الهيئة المعنية بتنظيم الملاحة عبر المضيق أبلغت السفن التي تنوي دخوله من الشمال والجنوب بإغلاق الدردنيل أمام حركة السفن في كلا الاتجاهين بسبب الضباب الكثيف.

كما تم تعليق حركة العبارات المحلية في المضيق.

وتعهدت الهيئة باستئناف الملاحة على نحو طبيعي عبر المضيق بمجرد تبدد الضباب.

المصدر: "خبر ترك"