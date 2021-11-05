"بلومبرغ": إصابة مساعد بايدن الذي رافقه في زيارته إلى أوروبا بفيروس كورونا

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن أحد مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن بين مرافقيه في جولته الأوروبية الأخيرة، ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا للوكالة، فإن "المساعد المصاب وعدة أشخاص من الموظفين المرافقين للرئيس ظلوا في غلاسكو، حيث حضر بايدن المؤتمر الـ26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ".

وأشارت المصادر إلى أن "المساعد المصاب يرقد في الحجر الصحي بانتظار نتائج اختبار (PCR)"، فيما تعتقد الإدارة الأمريكية أنه "لم يخالط بايدن في غلاسكو".

وأعلن الأسبوع الماضي عن إصابة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي بفيروس كورونا، الأمر الذي منعها من السفر مع بايدن إلى أوروبا.

وبإجراء احترازي، خضع الرئيس الأمريكي لاختبار كورونا وتبين أنه "سلبي".

المصدر: "تاس"