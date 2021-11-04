البرازيل تسجل 436 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة البرازيلية بتسجيل 436 وفاة و13352 إصابة جديدة بكورونا اليوم الخميس.
وسجلت البرازيل 608671 وفاة بفيروس كورونا، و21849137 إصابة.
وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.
وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.
المصدر: رويترز
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