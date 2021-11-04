فرنسا تسجل أعلى متوسط إصابات بكورونا في 6 أسابيع

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 9502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما دفع المتوسط اليومي للحالات الجديدة إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي ارتفع إلى 6226، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

وسجلت فرنسا متوسطا قياسيا خلال العام الحالي بلغ 42225 إصابة في منتصف أبريل، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له في 2021 عند 1816 في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ مجمل الإصابات 7.19 مليون.

وسجلت فرنسا 49 وفاة بالفيروس، مما يرفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 117832، فيما بلغ المتوسط الأسبوعي للوفيات الجديدة 34 مسجلا أعلى مستوى له في شهر.

المصدر: "رويترز"