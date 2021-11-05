 
مباشر

مقتل شخص بإطلاق للنار بمحطة وقود في لاس فيغاس (صور + فيديو)

أخبار العالم

مقتل شخص بإطلاق للنار بمحطة وقود في لاس فيغاس (صور + فيديو)
Reuters
الشرطة الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnt4

تبحث الشرطة الأمريكية عن مسلح أطلق النار عشوائيا بمحطة وقود في لاس فيغاس صباح الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 12:30 في منطقة طريق روبينديل وجونز بوليفارد، حسبما صرح الملازم راي سبنسر من شرطة لاس فيغاس.

وقال سبنسر إن المسلح أطلق النار على سيارة أخرى، كان فيها رجل ينتظر صديقته بينما كانت داخل متجر محطة الوقود، أعلن عن وفاته في المستشفى.

وأوضح أن المسلح دخل إلى المتجر وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي، فيما قال زبائن كانوا في المتجر إنهم تمكنوا من الخروج من الباب الخلفي، بينما اختبأ موظف في براد المتجر حتى انتهى إطلاق النار.

وأفادت الشرطة بأن المسلح سرق بعض المستلزمات من المتجر وغادر، وشوهد آخر مرة يسير باتجاه الشرق في روبينديل.

وذكر سبنسر أن هناك احتمالا قويا بأن الجاني يعيش شرق تقاطع روبينديل وجونز.

ويعتقد المحققون أن المسلح الذي وصف بأنه رجل آسيوي في العشرينات من عمره كان يرتدي سترة وحزام بندقية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا