مقتل شخص بإطلاق للنار بمحطة وقود في لاس فيغاس (صور + فيديو)

تبحث الشرطة الأمريكية عن مسلح أطلق النار عشوائيا بمحطة وقود في لاس فيغاس صباح الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 12:30 في منطقة طريق روبينديل وجونز بوليفارد، حسبما صرح الملازم راي سبنسر من شرطة لاس فيغاس.

وقال سبنسر إن المسلح أطلق النار على سيارة أخرى، كان فيها رجل ينتظر صديقته بينما كانت داخل متجر محطة الوقود، أعلن عن وفاته في المستشفى.

وأوضح أن المسلح دخل إلى المتجر وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي، فيما قال زبائن كانوا في المتجر إنهم تمكنوا من الخروج من الباب الخلفي، بينما اختبأ موظف في براد المتجر حتى انتهى إطلاق النار.

وأفادت الشرطة بأن المسلح سرق بعض المستلزمات من المتجر وغادر، وشوهد آخر مرة يسير باتجاه الشرق في روبينديل.

وذكر سبنسر أن هناك احتمالا قويا بأن الجاني يعيش شرق تقاطع روبينديل وجونز.

ويعتقد المحققون أن المسلح الذي وصف بأنه رجل آسيوي في العشرينات من عمره كان يرتدي سترة وحزام بندقية.

Metro just provided an update on the suspect. Police are looking for this man. His identity is still unknown. Anyone with information should contact @LVMPD@News3LVpic.twitter.com/fvOUxWPvu3 — Kyle Wilcox (@KyleNews3LV) November 4, 2021

We need your help right now.

A suspect shot and killed a random man then fired multiple times inside a Las Vegas convenience store near Jones & Robindale.

📲Please look at these photos and contact 702-828-3521, or @CrimeStoppersNV with information

Details: https://t.co/0ZDjZgcChHpic.twitter.com/NehXycW4yS — LVMPD (@LVMPD) November 4, 2021

المصدر: وسائل إعلام أمريكية