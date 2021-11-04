تفجير في ولاية لوغار الأفغانية
Reuters
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قالت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية المحلية، إن شخصين على الأقل، بينهما طفل، لقيا مصرعهما بتفجير في بلدة بولي علم بولاية لوغار بشرق أفغانستان.
وذكرت القناة، أنه تم خلال الحادث تفجير عبوة ناسفة مثبتة في آلية نقل ذات ثلاث عجلات.
ولم تحدد القناة، حجم الخسائر المادية التي نجمت عن الحادث، ولم يرد أي تعليق من السلطات.
وحتى الآن، لم تعلن أية جهة مسلحة، عاملة في البلاد عن مسؤوليتها عن الحادث.
المصدر: نوفوستي
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