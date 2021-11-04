هيئة إسرائيلية: وفد يهودي أمريكي زار السعودية للدفع باتجاه تطبيع العلاقات

زار وفد يهودي من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، بهدف الدفع لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

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وعلمت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن وفدا من 20 رئيسا للجاليات اليهودية في الولايات المتحدة، زار المملكة العربية السعودية حيث عقدوا اجتماعات مع مسؤولين كبار في المملكة بينهم وزراء وممثلون عن الأسرة الماللكة في الرياض.

وأوضح رجل الأعمال الأمريكي اليهودي، فيل روزين، أن "القيادة السعودية تقوم بتهيئة المناخ في المملكة للقيام بتطبيع العلاقات مع اسرائيل". وقال: "إن السعوديين يعتبرون إسرائيل قوة قادرة على مساعدتهم في احتواء التهديد الإيراني".

ورجح أن يحصل التطبيع خلال شهور أو سنوات قليلة، معربا عن اعتقاده بأن الرياض مستعدة للتقدم نحو التطبيع حتى بدون تأييد الإدارة الأمريكية لذلك.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"