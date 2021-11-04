ميركل تقوم بزيارة وداع لفرنسا

قامت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بآخر زيارة رسمية لها لفرنسا تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط استقبال حافل لها من قبل المئات من السكان المحليين مساء الأربعاء.

وزارت ميركل مدينة بون في شرق فرنسا، وهي المقر التاريخي لدوقات بورغندي، ومركز لصناعة الخمور المشهورة.

Reuters POOL

ووصلت ميركل إلى المدينة برفقة زوجها يواخيم زاور، واستقبلها الرئيس الفرنسي ماكرون برفقة زوجته بريجيت.

وقلد الرئيس الفرنسي ميركل أعلى وسام فرنسي، "وسام جوقة الشرف" الذي يمنح منذ عام 1802 للأشخاص الذي يساهمون بقسط بارز في حياة فرنسا وتطورها.

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وقدم ماكرون الشكر لميركل على "ما قدمته لأوروبا" و"الحفاظ على وحدتها على الرغم من كل الاضطرابات".

يذكر أن أنغيلا ميركل تعتزل السياسة، بعد قضاء 16 عاما في منصب المستشارة الألمانية. ومن المقرر أن تؤدي مهام المستشارة حتى تشكيل حكومة ألمانية جديدة في أعقاب الانتخابات التي جرت في 26 سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالات