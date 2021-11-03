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فرنسا.. النيابة العامة تفتح تحقيقا بحادث إضرام نار داخل حافلة للركاب

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فرنسا.. النيابة العامة تفتح تحقيقا بحادث إضرام نار داخل حافلة للركاب
المصدر: تويتر
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فتح مكتب المدعي العام في مدينة ليون الفرنسية تحقيقا، بعد أن حاول رجل إضرام النار في حافلة بداخلها عدد من الركاب.

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ووقع الحادث في ماس دو تورو، وهي منطقة تقع في شمال غرب مدينة ليون، حيث استغل الرجل وقوف الباص في المحطة ليلقي بداخله قطعة من الكرتون المحترق، على الرغم من وجود ركاب على متن الباص.

واستجاب سائق الباص على الفور وتجنب وقوع المأساة واحتراق الباص، لكن ذلك لم يمنع الرجل من محاولة تكرار فعلته، قبل أن يقبض عليه عدة أشخاص ويضربوه ضربا مبرحا.

وقالت النيابة العامة، إن "التحقيقات مستمرة من أجل التعرف على هوية الجاني واستجوابه".

المصدر: لو فيغارو

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