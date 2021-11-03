آلاف الأطنان من المساعدات الأممية تتوجه من مستودعات دبي إلى أفغانستان استعدادا للشتاء

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إنها أرسلت مساعدات إنسانية من الإمارات، إلى أفغانستان، وذلك قبل حلول فصل الشتاء.

وقال المتحدث باسم المفوضية في تصريح صحفي، إن 33 طنا من البضائع من مستودعات دبي وصلت يوم الثلاثاء، إلى مطار كابل، مضيفا أن رحلتين أخريين ستنطلقان إلى أفغانستان يومي 4 و7 نوفمبر الجاري.

ومثلت المواد الضرورية لتجهيز المنازل وإعدادها لفصل الشتاء، الجزء الأهم من المساعدة الإماراتية.

المصدر: سبوتنيك