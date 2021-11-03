فوز مرشح من أصول عربية للمرة الأولى بانتخابات بلدية ديربورن في ولاية ميشغان

فاز عبد الله حمود برئاسة بلدية ديربورن في ولاية ميشغان الأمريكية، ليصبح أول شخص من أصول عربية يتبوأ منصب رئاسة بلدية ديربورن، متغلبا على مفوض مقاطعة واين السابق، غاري ورونشاك.

وحصل حمود على 55٪ من الأصوات مقابل 45٪،وفقا لوسائل الإعلام المحلية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

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وقال حمود في تغريدة على تويتر: "ديربورن، لقد فزنا! تحدث سكاننا بصوت عالٍ. نريد التغيير والقيادة الجريئة لمواجهة التحديات التي تواجهها مدينتنا.. نحن نعيش في أعظم مدينة في أميركا، وأنا متحمس لما يمكننا تحقيقه معا. هيا بنا إلى العمل!".

كان حمود دخل في منافسة ضد 7 مرشحين آخرين في الانتخابات التمهيدية غير الحزبية لشهر أغسطس، وحصل على 42 بالمئة من الأصوات.

وجاء ورونشاك في المركز الثاني بنسبة 18.5 بالمئة، وتقدم الاثنان في الانتخابات العامة في نوفمبر.

Dearborn, we won!



I’m honored & humbled by today’s support. Our residents spoke loudly -- we want change & bold leadership to tackle the challenges our city faces.



We live in the greatest city in America and I’m excited about what we can achieve together.



Let's get to work! pic.twitter.com/q8u1VmSzdc — Abdullah Hammoud (@AHammoudMI) November 3, 2021

ولد حمود (31 عاما) لأبوين مهاجرين من لبنان، ونشأ في بيئة من الطبقة العاملة.

درس علم الأحياء وحصل على درجة الماجستير في الصحة العامة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ميشيغان .

وتضم ديربورن عددا كبيرا من السكان العرب الأمريكيين، ولكن ماضي المدينة يتضمن أفعالا غير حميدة من قبل رئيس بلديتها في السابق، أورفيل هوبارد، الذي مارس التمييز العنصري لفترة طويلة لمنع العائلات ذوات البشرة السوداء من الانتقال إلى المجتمع الذي كان معظمه من البيض. وشغل هوبارد منصب رئيس البلدية من عام 1942 وأدلى بتعليقات عنصرية على مدى فترة عمله التي استمرت 35 عاما والتي انتهت في عام 1977. وتوفي عام 1982.

وكان مجلس مدينة ديربورن قد صوت في وقت سابق من هذا العام على إزالة اسم هوبارد من قاعة احتفالات مركز مدني. كما عمت احتجاجات مختلفة العام الماضي مطالبة بإزالة تمثال له في المدينة.

على مدى العقود القليلة الماضية، أصبحت ديربورن أكثر تنوعا عرقيا. حوالي ثلث سكان المدينة من أصول شرق أوسطية وحوالي 4٪ من السود.

المصدر: detroitnews+ usnews