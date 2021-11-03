مقتل رجلين مسنين في السويد في حادثة نادرة وإلغاء حفل موسيقي

سقط رجل مسن من الطابق السابع، في مدينة أوبسالا السويدية على قاعة موسيقية، ما أدى إلى موته مباشرة ومقتل رجل أخر سقط عليه كان متواجدا في القاعة حسبما ذكرته الشرطة.

وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر حوالي 80 عاما، سقط من ارتفاع عال على شخص آخر عمره 60 عاما كان في الردهة ما أدى إلى مقتل الاثنين".

وأفاد شهود عيان بأن الرجل سقط على شخصين كانا في الردهة.

وأدى هذه الحادث الأليم إلى إلغاء حفل تكريمي لموسيقيي "ABBA" الأسطوريين، بيورن أولفيوس، وبيني أندرسن، كان من المقرر إقامته في القاعة في أوبسالا مساء الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي