أعلنت شركة "ياهو" اليوم الثلاثاء اعتزامها الانسحاب من الصين، بسبب "الصعوبات المتزايدة في البيئة القانونية وسوق العمل".

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن خدماتها في البر الرئيسي للصين ستتوقف اعتبارا من الأول من نوفمبر.

وقال البيان: "تظل ياهو ملتزمة بحقوق مستخدمينا وبإنترنت مجاني ومفتوح. نشكر مستخدمينا على دعمهم".

وتعد "ياهو" هي ثاني شركة تكنولوجيا أمريكية ضخمة تقلص عملياتها في الصين في الأسابيع الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، أعلن تطبيق "لينكد إن" التابع لمايكروسوفت إغلاق موقعه الصيني، واستبداله بموقع للإعلان عن الوظائف الخالية.

وكانت ياهو قد قلصت سابقا عملياتها في الصين، وفي العام 2015 أغلقت مكتبها في بيجين.

ويعتبر انسحابها من الصين رمزيا إلى حد كبير حيث تم حظر بعض خدمات ياهو، مثل بوابتها الإلكترونية، في البلاد.

المصدر: "أسوشيتد برس"